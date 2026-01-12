Schnorchlerin schwimmt zwischen Haien, dann schnappt einer zu

Fernando de Noronha (Brasilien) - Blutige Rache für den Leichtsinn einer brasilianischen Schnorchlerin! Nachdem sie in ein bekanntes Hai-Territorium abgetaucht war, heftete sich ein Haifisch an ihr Bein.

Hier ist noch alles gut: Schnorchlerin Tayane Dalazen (36) inmitten von Haien. © Instagram/taydalazen

Vor der Inselküste bei Fernando de Noronha hatte Tayane Dalazen (36) ganz viel Glück. Am Freitag glitt die Wassersportlerin erst gemächlich mit einem Tauchlehrer durchs Wasser, wie "G1" berichtet.

Dann nahm ein Ammenhai sie ins Visier und biss sie in den rechten Oberschenkel! Auf Instagram zeigt sie ihre klaffende Wunde.

Doch die Brasilianerin hatte Glück im Unglück, der Hai konnte vertrieben werden und sich nicht richtig festbeißen.

"Mir geht es gut. Der Biss war nicht tief. Der Hai hat wahrscheinlich keine Zähne ... Vielen Dank für eure Anteilnahme", schreibt die Verletzte, die auch leidenschaftliche Surferin ist.