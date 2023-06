Erfahrener Schlangenfänger ist überrascht, als er sieht, was zwei Pythons hinter der Mikrowelle treiben

Australien - Zwei Pythons haben sich in Australien in die Küche eines Hausbesitzers geschlichen, nachdem sie auf dessen Terrassen-Vordach die Sonne genossen hatten. Für etwas gemeinsame Zeit im Privaten zogen sie sich hinter die Mikrowelle zurück und wurden jäh unterbrochen.

"Vielleicht haben sich die Schlangen in der Sonne gebadet und sind hinter der Mikrowelle in der Küche vorbeigekommen, um ein bisschen Techtelmechtel zu veranstalten", mutmaßte Schlangenfänger McKenzie.

Am vergangenen Montagabend (Ortszeit) veröffentlichte Stuart McKenzie , einer der "Sunshine Coast"-Schlangenfänger, auf Instagram ein Video von zwei riesigen Schlangen, die es sich auf der Küchenzeile eines Hausbesitzers in Buderim im australischen Queensland gemütlich gemacht hatten - etwas zu gemütlich.

Zwar reagierten die Schlangen nicht aggressiv, freiwillig wollten sie ihr Liebesnest aber nicht verlassen. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/sunshinecoastsnakecatchers

"Ich habe gerade den Koitus unterbrochen", sagte er, als er staunend die riesigen Tiere betrachtete. Diese verhielten sich zwar überrascht, aber keineswegs aggressiv in den Händen des geübten Schlangenfängers.

Vorsichtig hievte er die beiden Schlangen in einen großen Stoffsack, um sie später wieder in die Wildnis zu entlassen. Eine der beiden Pythons versuchte noch, in Richtung Küchentisch zu flüchten, hatte jedoch keine Chance.

"Wir haben viele Pythons in den Häusern von Buderim, aber wie Sie sehen, ist dies wahrscheinlich einer der letzten Orte, an denen man es erwarten würde", erklärte McKenzie in den Aufnahmen. Rund um die Uhr sind seine Kollegen in der Gegend in und um Buredim unterwegs, um verirrte Schlangen aus den Häusern von teils sehr verschreckten Bewohnern zu holen.

Innerhalb von wenigen Minuten war der Job erledigt und die Küche der Hausbewohner wieder schlangenfrei. Das Fenster wird in Zukunft aber wohl eher geschlossen als geöffnet sein.