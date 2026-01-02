 6.373

Erstes Todesopfer nach schlimmer Silvester-Nacht in der Schweiz identifiziert

Traurige Gewissheit in der Schweiz: Unter den Opfern der Horror-Silvesternacht von Crans-Montana ist das italienische Golftalent Emanuele Galeppini.

Von Maximilian Schiffhorst

Crans-Montana (Schweiz) - Traurige Gewissheit in der Schweiz: Unter den Opfern der Horror-Silvesternacht von Crans-Montana ist das italienische Golftalent Emanuele Galeppini (†16).

Nach der dramatischen Verpuffung im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind Schock und Bestürzung groß.
Nach der dramatischen Verpuffung im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind Schock und Bestürzung groß.  © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Der Jugendliche überlebte das verheerende Feuer in der beliebten Touri-Bar "Le Constellation" nicht, wie ein Post bei X verkündet.

"Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte", so das offizielle Statement der "Federazione Italiana Golf".

Bei dem Teenager handelt es sich um das erste identifizierte Opfer, berichtet die Schweizer Zeitung "Blick".

Über 40 Jungen sterben wegen fahrlässiger Beschneidung
Aus aller Welt Über 40 Jungen sterben wegen fahrlässiger Beschneidung

Galeppini habe in Dubai gewohnt und auf einer Liste von Vermissten gestanden, die durch das italienische Außenministerium veröffentlicht worden sei.

Ungefähr 40 Menschen sind bei dem schrecklichen Brand ums Leben gekommen. Die örtlichen Behörden haben sich bislang noch nicht näher zu den betroffenen Personen geäußert.

Titelfoto: Montage: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa, Screenshot/X/@FederGolf

Mehr zum Thema Aus aller Welt: