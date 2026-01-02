Erstes Todesopfer nach schlimmer Silvester-Nacht in der Schweiz identifiziert

Crans-Montana (Schweiz) - Traurige Gewissheit in der Schweiz: Unter den Opfern der Horror-Silvesternacht von Crans-Montana ist das italienische Golftalent Emanuele Galeppini (†16).

Nach der dramatischen Verpuffung im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind Schock und Bestürzung groß. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Der Jugendliche überlebte das verheerende Feuer in der beliebten Touri-Bar "Le Constellation" nicht, wie ein Post bei X verkündet.

"Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte", so das offizielle Statement der "Federazione Italiana Golf".

Bei dem Teenager handelt es sich um das erste identifizierte Opfer, berichtet die Schweizer Zeitung "Blick".

Galeppini habe in Dubai gewohnt und auf einer Liste von Vermissten gestanden, die durch das italienische Außenministerium veröffentlicht worden sei.