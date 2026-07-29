Nächtliche Attacke: Heiligenstatuen geschändet und Freiluft-Altar in Brand gesetzt

Međugorje (Bosnien und Herzegowina) - Međugorje zählt zu den bedeutendsten Pilgerstätten der Welt, wird jährlich von Millionen Gläubigen und Touristen besucht. Nun erschüttern gleich mehrere fassungslos machende Taten den Wallfahrtsort. In der Nacht auf Dienstag wurden dort Heiligenstatuen geschändet sowie eine Brand-Attacke verübt.

Die Marienstatue auf dem Berg Podbrdo wurde mit schwarzer Farbe beschmiert. © Facebook, La Luce di Maria

Ins Visier des erschreckenden Zerstörungsakts geriet unter anderem die Gottesmutter-Statue auf dem Berg Podbrdo, wo es 1981 zur Marienerscheinung gekommen sein soll.

Schwarze Farbe befand sich im Gesicht und an den Händen der Figur. Auf ihrem Sockel stand außerdem eine beleidigende Botschaft in englischer Sprache. Auch die Marienskulptur am Fuße des Berges blieb von dem Farbangriff nicht verschont.

Neben den Schmierereien wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan und Jakov sind Betrüger. Ich habe Beweise" entdeckt. Die darauf genannten Namen gehören zu den sechs Personen, denen die Jungfrau Maria auf dem Hügel erschienen sein soll.

Nach Behördenangaben sei gegen 4.30 Uhr zunächst die Beschädigung der Marienstatue gemeldet worden. Etwa 30 Minuten später sei ein weiterer Notruf wegen eines Feuers im Außenbereich der St.-Jakobus-Kirche eingegangen.

Aufnahmen einer Überwachungskamera, die inzwischen in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, zeigen, wie eine Person den Freiluft-Altar mit einer brennbaren Flüssigkeit aus einem Kanister übergießt und ihn anschließend anzündet.