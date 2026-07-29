Nächtliche Attacke: Heiligenstatuen geschändet und Freiluft-Altar in Brand gesetzt
Međugorje (Bosnien und Herzegowina) - Međugorje zählt zu den bedeutendsten Pilgerstätten der Welt, wird jährlich von Millionen Gläubigen und Touristen besucht. Nun erschüttern gleich mehrere fassungslos machende Taten den Wallfahrtsort. In der Nacht auf Dienstag wurden dort Heiligenstatuen geschändet sowie eine Brand-Attacke verübt.
Ins Visier des erschreckenden Zerstörungsakts geriet unter anderem die Gottesmutter-Statue auf dem Berg Podbrdo, wo es 1981 zur Marienerscheinung gekommen sein soll.
Schwarze Farbe befand sich im Gesicht und an den Händen der Figur. Auf ihrem Sockel stand außerdem eine beleidigende Botschaft in englischer Sprache. Auch die Marienskulptur am Fuße des Berges blieb von dem Farbangriff nicht verschont.
Neben den Schmierereien wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan und Jakov sind Betrüger. Ich habe Beweise" entdeckt. Die darauf genannten Namen gehören zu den sechs Personen, denen die Jungfrau Maria auf dem Hügel erschienen sein soll.
Nach Behördenangaben sei gegen 4.30 Uhr zunächst die Beschädigung der Marienstatue gemeldet worden. Etwa 30 Minuten später sei ein weiterer Notruf wegen eines Feuers im Außenbereich der St.-Jakobus-Kirche eingegangen.
Aufnahmen einer Überwachungskamera, die inzwischen in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, zeigen, wie eine Person den Freiluft-Altar mit einer brennbaren Flüssigkeit aus einem Kanister übergießt und ihn anschließend anzündet.
Nach Schändung und Feuer-Attacke: Polizei nimmt 31-Jährigen fest
Die Polizei leitete nach dem Vorfall umgehend eine groß angelegte Fahndung ein. Rund um Međugorje und die umliegenden Orte wurden zahlreiche Kontrollpunkte eingerichtet. Wenig später klickten im Dorf Černo bei Ljubuški die Handschellen.
"Die Polizeibeamten der Polizeidirektion haben in Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten der Westherzegowina-Region die Person gefunden und festgenommen, die mit dem Vorfall, der in den frühen Morgenstunden stattfand, in Verbindung gebracht wird", erklärte Ilijana Miloš, Sprecherin des Innenministeriums des Kantons Herzegowina-Neretva.
Es werde nun eine kriminalpolizeiliche Untersuchung eingeleitet, bei der auch die Identität des Festgenommenen geklärt werden soll. "Und natürlich werden wir nach allen durchgeführten Maßnahmen und Handlungen in unserem Zuständigkeitsbereich mehr über das Motiv dieses Ereignisses wissen", fügte sie hinzu.
Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 31-jährigen Mann handeln. Zu seiner Person und den Hintergründen der Tat haben die Behörden bislang noch keine weiteren Angaben gemacht.
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