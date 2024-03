Ex-Partnerin und Freund ermordet: Mann muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis

Leeds - Weil er seine Ex-Partnerin und deren neuen Freund mit Dutzenden Messerstichen ermordet hat, muss ein Mann in England für den Rest seines Lebens ins Gefängnis.

Der 35-Jährige muss für den Rest seines Lebens hinter Gitter. © West Yorkshire Police

Ein Gericht in Leeds verurteilte den 35-Jährigen am Freitag zu einer "whole life order" ohne Aussicht auf Entlassung. Während der Tat im Mai 2023 waren vier Kinder im Haus, deren Beziehung zu Täter und Opfer unklar blieb. Sie blieben körperlich unverletzt. Außerdem war eine andere Frau dort, die der Täter mit einem Messer bedrohte und vergewaltigte.

Der Mörder habe aus sexueller Eifersucht gehandelt, sagte die Richterin, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht meldete. Es gebe keine mildernden Umstände. Der Mann hatte die Taten gestanden.

Die 27-jährige Frau hatte sich einige Wochen vor der Tat von dem Mann getrennt und ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Er wurde gegen die Auflage, sich seiner Ex-Freundin nicht zu nähern, wieder freigelassen.

Tatsächlich aber beobachtete er sie und hackte sich in ihren Snapchat-Account, wo er mitlas, dass sich eine neue Beziehung anbahnte.