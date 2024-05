Explosion in Chemiefabrik: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung!

Mumbai (Indien) - Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in Indien kamen am gestrigen Donnerstag zehn Menschen ums Leben.

Bei einer Explosion in einer indischen Chemiefabrik starben mindestens zehn Menschen. © Rajanish Kakade/AP/dpa

In der Fabrik, die Lebensmittelfarben herstellte, explodierte am Nachmittag ein Dampfkessel, der daraufhin einen Brand auslöste, das berichtet "The Hindu".

In Folge der Explosion seien auch Fabriken und Häuser in unmittelbarer Umgebung beschädigt worden. Bis spät in die Nacht kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Mindestens zehn Menschen verloren bei dem Unglück ihr Leben, 60 weitere wurden dabei verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Chemiefabrik habe laut Katastrophenschutz hochreaktive und instabile Substanzen verwendet. Die Polizei stellt nun Untersuchungen gegen Behördenmitarbeiter an, die Genehmigungen erteilt und Inspektionen durchgeführt hatten.

Gegen die Fabrikbesitzer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.