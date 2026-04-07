Deutsche Familie erlebt Horror bei Urlaubsanreise: Vater droht mit Wohnwagen abzustürzen

Krk (Kroatien) - Es sollte ein toller Camping-Urlaub in Kroatien werden - doch für einen Familienvater nahm die Anreise bereits einen schrecklichen Verlauf.

Eine heftige Sturmböe erfasste den Wohnwagen und drückte ihn über das Gelände. © Facebook/Screenshot/Thomas Lummer

Wie Thomas auf Facebook berichtet, war er mit den beiden Familienhunden im Transporter unterwegs und zog den Wohnwagen hinter sich her. Seine Frau fuhr mit ihrem Kind hinter ihm.

Das Trio aus Bayern freute sich auf ein paar schöne Tage in Kroatien - es war erst der zweite Ausflug mit dem Wohnwagen. Bei der Anreise überfuhren sie eine Brücke problemlos, doch die zweite wurde dem Familienvater zum Verhängnis.

Eine heftige Sturmböe erwischte das Gespann und drückte es gegen das Brückengeländer. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Wohnwagen über der Schlucht hängt.

"Die Reifen vom Transporter haben sich 10-20 cm gehoben und drohten abzustürzen", erzählt Thomas. Unverzüglich verließ er den Transporter mit den Hunden.

Seine Frau und sein Sohn mussten die dramatische Szene mit ansehen. Nur durch das Gewicht des voll beladenen Transporters konnte Schlimmeres verhindert werden.