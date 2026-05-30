Flugzeugabsturz in Namibia mit vier toten Deutschen: Letzte Leiche gefunden

Windhuk – Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit vier deutschen Todesopfern in Namibia sind der Polizei zufolge nun auch die sterblichen Überreste der bislang noch vermissten vierten Person gefunden worden. An allen Opfern seien Obduktionen und DNA-Identifizierungen vorgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.

Am 10. Mai stürzte eine Propellermaschine mit vier Deutschen auf dem Weg nach Sossusvlei, das für seine roten Sanddünen bekannt ist, ab. (Archivbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

"Alle Opfer wurden identifiziert, einschließlich der sterblichen Überreste der weiblichen Passagierin", wie die Polizei mitteilte. Die Leichen werden den Angaben zufolge nun nach Deutschland überführt.

Bei dem Unglück am 10. Mai kamen neben der Ex-Geschäftsführerin der Dieter-Schwarz-Stiftung, Silke Lohmiller (61), auch ihr Mann, der frühere Kaufland-Manager Richard Lohmiller (66), und der 19 Jahre alte Sohn Henry ums Leben. Außerdem der deutsche Pilot.

Suchtrupps bargen zunächst die Leichen der drei Männer. Die sterblichen Überreste der Frau konnten für viele Tage nicht geortet werden. Das Ehepaar aus Bad Rappenau hatte in der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, über Jahrzehnte verantwortungsvolle Positionen inne und galt als eng mit Firmeninhaber Dieter Schwarz verbunden.

Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern weiter an. Die Such- und Bergungsarbeiten waren nach Angaben der Polizei mit großen Herausforderungen verbunden gewesen. Die Absturzstelle befinde sich fast am Gipfel eines Bergs in einer steilen Schlucht.

Das Gelände sei äußerst unwegsam gewesen, selbst zu Fuß. Die Opfer hätten nicht bergab transportiert werden können, sondern mussten mit einem Hubschrauber geborgen werden. Zudem habe das Flugzeug Feuer gefangen und sei stark beschädigt worden.