Wegen eines kleinen Details: Frau verschiebt Heiratsantrag ihrer besten Freundin in letzter Sekunde
Japan - Es sollte der perfekte Moment werden, doch eine Frau musste den Heiratsantrag ihrer Freundin Jessica Crespo gemeinsam mit dem künftigen Bräutigam kurzfristig verschieben – wegen eines kleinen Details!
Wie Nicole Martinez (27) in einem TikTok-Video erklärte, hatte der Freund ihrer besten Freundin einen Antrag während einer Reise nach Japan geplant – kurz vor dem Abflug holte er die 27-Jährige ins Boot.
Laut People war die Freundesgruppe ursprünglich gemeinsam verreist, um Jessicas Geburtstag zu feiern.
"Sie hoffte, dass die Reise vielleicht mit einer Verlobung enden könnte. [...] Aber sie waren erst am Wochenende vor unserer Abreise gemeinsam Ringe anschauen, deshalb glaubte sie nicht, dass es so schnell passieren würde", so Nicole.
Sie erklärte weiter, dass der Mann die gesamte Reise damit verbracht habe, nach dem perfekten Moment zu suchen, um seiner Freundin die Frage aller Fragen zu stellen.
"Wir schrieben Fotografen in jeder Stadt an, die wir besuchten, darunter Tokio, Kyoto und Osaka. Ständig versuchten wir, das Ganze an Wetter, Menschenmengen und den Zeitplan anzupassen, aber es wurde immer wieder verschoben."
Der Antrag sollte etwas ganz Besonderes werden, vor allem die berühmten japanischen Kirschblüten sollten dabei eine wichtige Rolle spielen – doch viel Regen und große Menschenmengen machten den Plänen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.
Verlobung von Jessica Crespo mehrfach verschoben
Als sie schließlich an der letzten Station ihrer Reise angekommen waren, blieben nur noch wenige Tage für den Antrag. In Osaka bot sich schließlich die perfekte Gelegenheit, doch es gab einen Haken: Jessica entschied sich ausgerechnet an diesem Tag dafür, ihre Haare streng zurückgebunden zu tragen!
Nicole wusste, dass ihre Freundin sich für einen so besonderen Moment ihre Haare nicht hochgesteckt gewünscht hätte. Deshalb sprach sie mit dem zukünftigen Bräutigam und schlug vor, den Antrag noch einen weiteren Tag zu verschieben.
Der Mann stimmte sofort zu – und diese Entscheidung sollte sich als die richtige erweisen. Der Antrag fand schließlich am Schloss Osaka statt. Obwohl die Wettervorhersage noch am Vortag durchgehend Regen angekündigt hatte, wurde es stattdessen ein wunderschöner Tag.
Sie berichtete weiter: "Der Fotograf war früh vor Ort und half uns dabei, Zeit zu gewinnen, weil sich gerade eine Reisegruppe in der Nähe befand. Wir baten ihn zunächst um ein Gruppenfoto. Danach schlug er vor, einzelne Paarfotos zu machen – und genau in diesem Moment machte er den Antrag."
Als sie zurück nach Hause gereist waren, folgte eine Verlobungsfeier. Trotz aller Verschiebungen war der Antrag am Ende genauso geworden, wie es sich das Paar gewünscht hatte.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/nikkifrommiami