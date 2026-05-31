Wegen eines kleinen Details: Frau verschiebt Heiratsantrag ihrer besten Freundin in letzter Sekunde

Japan - Es sollte der perfekte Moment werden, doch eine Frau musste den Heiratsantrag ihrer Freundin Jessica Crespo gemeinsam mit dem künftigen Bräutigam kurzfristig verschieben – wegen eines kleinen Details!

Nicole Martinez (27) musste den Heiratsantrag ihrer Freundin verschieben – wegen ihrer Frisur. © Screenshot/TikTok/nikkifrommiami

Wie Nicole Martinez (27) in einem TikTok-Video erklärte, hatte der Freund ihrer besten Freundin einen Antrag während einer Reise nach Japan geplant – kurz vor dem Abflug holte er die 27-Jährige ins Boot.

Laut People war die Freundesgruppe ursprünglich gemeinsam verreist, um Jessicas Geburtstag zu feiern.

"Sie hoffte, dass die Reise vielleicht mit einer Verlobung enden könnte. [...] Aber sie waren erst am Wochenende vor unserer Abreise gemeinsam Ringe anschauen, deshalb glaubte sie nicht, dass es so schnell passieren würde", so Nicole.

Sie erklärte weiter, dass der Mann die gesamte Reise damit verbracht habe, nach dem perfekten Moment zu suchen, um seiner Freundin die Frage aller Fragen zu stellen.

"Wir schrieben Fotografen in jeder Stadt an, die wir besuchten, darunter Tokio, Kyoto und Osaka. Ständig versuchten wir, das Ganze an Wetter, Menschenmengen und den Zeitplan anzupassen, aber es wurde immer wieder verschoben."

Der Antrag sollte etwas ganz Besonderes werden, vor allem die berühmten japanischen Kirschblüten sollten dabei eine wichtige Rolle spielen – doch viel Regen und große Menschenmengen machten den Plänen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.