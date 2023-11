Farmer überlebt Attacke durch Krokodil - indem er zurückbeißt!

Offenbar übersah der Mann das riesige Krokodil in den grün-bräunlich schimmernden Gewässern. Keine Seltenheit in Australien. (Symbolbild) © 123rf/lkonya

Der erfahrene Farmer aus dem Norden Australiens war laut ABC News auf dem Weg zu einem Fluss, um dort einen Zaun zu bauen, als er plötzlich einige Fische bemerkte, die aufgeregt durcheinander schwammen.

Deveraux hielt an, stieg aus und ging zum Flussufer, um die Szene genauer zu beobachten. Doch gerade als er sich umdrehte, um wieder zu seinem Auto zu gehen, tauchte urplötzlich ein Krokodil aus dem Wasser auf und heftete sich an den 65-Jährigen.

"Ich machte zwei Schritte und der dreckige Bastard [das Krokodil] klammerte sich an meinen rechten Fuß", erzählt Deveraux. Panisch versuchte er sich zu wehren, wollte dem Krokodil mit dem linken Fuß in die Rippen treten.

Doch dann kam dem Farmer mitten im Kampf um sein Leben eine Blitzidee.

"Ich war in einer so ungünstigen Position ... Aber zufällig erwischten meine Zähne sein Augenlid", berichtet er. "Es war ziemlich dick, als ob ich mich an Leder festhalten würde, aber ich riss kräftig an seinem Augenlid und er ließ plötzlich los."