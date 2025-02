14.02.2025 07:35 7.522 Plötzlich geht ihr Hintern in Flammen auf: Frau erleidet schwere Verbrennungen!

Mitten in einem Geschäft in der brasilianischen Stadt Anápolis explodierte das Handy in der Hosentasche einer Frau.

Von Malte Kurtz

Anápolis - Einer Frau wurde beim Einkaufen wortwörtlich Feuer unterm Hintern gemacht, als plötzlich ihr Handy in ihrer Hosentasche explodierte. Das Handy der Frau explodierte mitten im Laden. © Screenshot/X/@mundo_vivo Aufnahmen einer Überwachungskamera aus einem Geschäft in der brasilianischen Stadt Anápolis zeigen, wie aus der Gesäßtasche einer Kundin plötzlich Flammen aufsteigen. Die Frau fängt unmittelbar an wild umher zu springen, ihr Begleiter versucht sie festzuhalten und das Feuer zu löschen. Wie das brasilianische Magazin "G1" berichtete, erlitt die Frau Verbrennungen ersten und zweiten Grades an Gesäß, Rücken, Händen und Haaren. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Aus aller Welt Natur in Gefahr: Unternehmen zahlt Kopfgeld für flüchtige Fische Ihr Ehemann erklärte, dass es sich bei dem brandgefährlichen Smartphone um ein Motorola E32 gehandelt habe. Das Gerät sei circa kaum ein Jahr alt gewesen. Dem Bericht zufolge kontaktierte das Unternehmen die betroffene Frau, um zu klären, warum das Modell in die Luft flog. Die verletzte Brasilianerin wurde inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Sie sei von dem Vorfall allerdings noch "ziemlich traumatisiert", sagte ihr Lebensgefährte.

Titelfoto: Screenshot/X/@mundo_vivo