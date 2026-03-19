Finnland hat die glücklichsten Einwohner der Welt - wie steht es um die Deutschen?

New York (USA) - Die Finnen sind das glücklichste Volk der Erde. Im neuen Weltglücksbericht landen die Nordeuropäer im neunten Jahr in Folge auf Platz Eins.

Finnland hat erneut bewiesen, dass sie das glücklichste Land der Welt sind. (Symbolfoto) © Tim Goode/Press Association/dpa

Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top fünf. Dazwischen mischt sich auf den vorderen Rängen nur Costa Rica (4). Auf den Plätzen Sechs bis Zehn folgen Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz.

Doch auch den Deutschen geht es laut Bericht besser: Von Rang 22 im vergangenen Jahr machte Deutschland einen Sprung auf Platz 17 – und überholte damit Österreich, das um zwei Plätze zurückfiel (19). Die USA kämpften sich vom 24. Platz wieder um einen Rang nach vorn (23).

Der Weltglücksbericht wird jedes Jahr rund um den Weltglückstag (20.März) von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford (Großbritannien) veröffentlicht. Er liefert Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist.