Wie konnte sie nur? Influencerin wird Mama, Baby-Name sorgt für Kopfschütteln

Los Angeles (USA) - Influencerin Madeleine White (30, 5,3 Millionen TikTok-Follower) und ihr Ehemann, der kanadische DJ Andrew Fedyk (33, "Loud Luxury"), schwelgen im Elternglück. Am 2. Juni durfte das Paar Töchterchen Juliette July auf der Welt begrüßen. Teile der Fan-Gemeinde von Mama Madeleine hatten für die Namenswahl kein Verständnis.

Mode-Influencerin Madeleine White (30) und ihr Ehemann Andrew Fedyk (33) waren voller Vorfreude auf Töchterchen July. Inzwischen ist die Kleine geboren. © Montage: Screenshots, Instagram, madeleinecwhite

"Warum nennst du sie July, wenn sie im Juni geboren wurde?", wollten Follower von der 30-Jährigen wissen. Sie hatten Sorge, dass sich die Kleine künftig immer wegen ihres Namens rechtfertigen müsse.

Für die Mode-Influencerin waren die Reaktionen ein gefundenes Fressen. Madeleine ging in die Offensive: "Zeigt euch alle, die April heißen. Seid ihr im April geboren? Zeigt euch alle, die May heißen. Hat jemand mal die Geburtsurkunde von January Jones überprüft?", echauffierte sie sich in einem TikTok, das bislang mehr als sechs Millionen Views aufweist.

Auf ihre kleine July lässt die frischgebackene Mama nichts kommen, untermauerte die Auswahl des Namens sogar noch einmal uns sagte, dass ihre Tochter auch "July" geheißen hätte, wenn sie im Dezember geboren wäre.

Spätestens jetzt schlugen sich auch zahlreiche Follower auf ihre Seite, machten sich über negative Kommentare lustig: "Ich heiße Violet, aber ich bin nicht lila", schrieb beispielsweise eine Nutzerin.