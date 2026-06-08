Militärflugzeuge fotografiert: Deutscher Urlauber wegen Spionageverdachts festgenommen

Kreta (Griechenland) - Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Samstagnachmittag am Flughafen Chania auf Kreta wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen.

Der 56-jährige Urlauber soll unter anderem Militärflugzeuge fotografiert haben. (Symbolfoto) © 123RF/finkelsen

Laut dem griechischen Sender ERTNews soll der Urlauber an der Souda Air Base, dem militärischen Bereich des Flughafens Chania, Militärflugzeuge fotografiert haben und dabei ins Visier der Flughafenpolizei geraten sein.

Er wurde festgenommen und soll nun den Justizbehörden vorgeführt werden.

Wie eKathimerini berichtet, nutzte der Urlauber eine professionelle Kamera, um Aufnahmen auf dem Flughafengelände zu machen.

Dabei sollen auch Fotos sensibler Bereiche entstanden sein.