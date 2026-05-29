Flammen-Horror im Internat: Acht Schülerinnen nach tödlichem Brand festgenommen

Gilgil (Kenia) - Nach dem verheerenden Brand am Donnerstagmorgen an einer Mädchenschule in Kenia mit 16 Todesopfern hat die Polizei acht Schülerinnen festgenommen. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, an der Planung und Ausführung der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein.

Die genaue Ursache des verheerenden Brandes wird noch untersucht. © SIMON MAINA / AFP

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der Utumishi Girls Academy in Gilgil ausgebrochen, wie BBC berichtet.

Die Flammen erfassten das Obergeschoss eines Schlafsaals mit 135 Etagenbetten. Für zahlreiche Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Nach Angaben der Ermittler wurden Schülerinnen und Mitarbeiter befragt sowie Überwachungsvideos ausgewertet. Dabei gerieten acht Schülerinnen ins Visier der Behörden.

Einige wurden in ihren Heimatorten aufgespürt und zur weiteren Befragung zurückgebracht. Die genaue Brandursache wird weiterhin untersucht.

Während die Ermittlungen laufen, sorgen erste Erkenntnisse für zusätzliche Empörung. Das kenianische Bildungsministerium spricht von gravierenden Sicherheitsmängeln. Demnach war der Schlafsaal überfüllt, außerdem soll einer der Notausgänge verschlossen gewesen sein.

Bildungsminister Julius Ogamba löste daraufhin die Schulverwaltung auf und kündigte rechtliche Konsequenzen gegen Verantwortliche an.