Flammen schlagen aus Haus, Paar reagiert sofort: Mutter und Baby vor Feuertod gerettet

Indiana (USA) - Matt und Erin Wuestefeld hatten sich ihren Sonntag im Baumarkt vertrieben. Auf dem Weg nach Hause fuhr das Paar durch Greendale (Indiana). Plötzlich stieg den beiden US-Amerikanern im Auto Rauchgeruch in die Nase. Matt und seine Frau wurden kurz danach zu Helden.

Flammen schlugen aus dem weißen Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt waren Mutter und Baby zum Glück schon in Sicherheit. © Montage: Greendale Police Department

"Wir rochen beide Rauch. Wir schauten nach links und sahen Flammen unterhalb des Fensters hervor schlagen", erinnerte sich Matt gegenüber Local12 an die Ereignisse von vor zwei Wochen.

Das Paar wendete, steuerte einen Parkplatz an. Matt sprang aus seinem Wagen und rannte zu einem Haus, das lichterloh brannte.

"Ich klopfte an. Drinnen war eine junge Frau. Sie hatten ein Baby, das noch kein Jahr alt war. Ich sagte ihr, dass ihr Haus in Flammen stehe", sagte der Amerikaner.

Während die junge Mutter nach draußen lief, sich und ihr Kleines in Sicherheit brachte, war die Arbeit für Matt noch nicht erledigt. Er rannte ins Haus, schnappte sich Schlüssel, Handtasche, Babytrage sowie eine Flasche und sorgte außerdem dafür, dass zwei Hydranten für die alarmierte Feuerwehr zugänglich sind.

Das zweigeschossige Haus retten konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht mehr. Laut Local12 habe die kleine Familie alles verloren.