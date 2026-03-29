Verzweifelte Aktion: Mann versucht Auto auf skurrile Art vor Hagel zu schützen

Florida (USA) - Die meisten Menschen vermeiden es eigentlich, während eines heftigen Hagelschauers im Freien unterwegs zu sein. Doch ein Mann aus dem US-Bundesstaat Florida stürmte nach draußen im verzweifelten Versuch, sein Auto vor schweren Einschlägen zu schützen. Die Art, wie er es tat, war durchaus ungewöhnlich.

Mit seinem gesamten Körper versuchte Manny Rosado sein Auto vor dem Hagel zu schützen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tooshway_miles42

Wie ein Video zeigt, das Manny Rosado vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlichte, sprang der Mann aus Palm Bay verzweifelt auf das Dach seines Autos und versuchte es so vor bösen Dellen zu schützen.

Während die Hagelkörner nur so vom Himmel fielen, wollte er mit strampelnden Armen und Beinen so viel Fläche des Daches wie möglich mit seinem Körper abdecken.

Manny hatte sich dabei eine Abdeckplane über den Körper gezogen. Ob diese ihn selbst schützen oder ob sie auch nur den heilen Zustand seines Wagens bewahren sollte, ist unklar.

Eines ist jedoch sicher: "Ja, es hat wehgetan", kommentierte der US-Amerikaner die offensichtlich schmerzhafte Erfahrung unter dem Video.