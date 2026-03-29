Verzweifelte Aktion: Mann versucht Auto auf skurrile Art vor Hagel zu schützen
Florida (USA) - Die meisten Menschen vermeiden es eigentlich, während eines heftigen Hagelschauers im Freien unterwegs zu sein. Doch ein Mann aus dem US-Bundesstaat Florida stürmte nach draußen im verzweifelten Versuch, sein Auto vor schweren Einschlägen zu schützen. Die Art, wie er es tat, war durchaus ungewöhnlich.
Wie ein Video zeigt, das Manny Rosado vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlichte, sprang der Mann aus Palm Bay verzweifelt auf das Dach seines Autos und versuchte es so vor bösen Dellen zu schützen.
Während die Hagelkörner nur so vom Himmel fielen, wollte er mit strampelnden Armen und Beinen so viel Fläche des Daches wie möglich mit seinem Körper abdecken.
Manny hatte sich dabei eine Abdeckplane über den Körper gezogen. Ob diese ihn selbst schützen oder ob sie auch nur den heilen Zustand seines Wagens bewahren sollte, ist unklar.
Eines ist jedoch sicher: "Ja, es hat wehgetan", kommentierte der US-Amerikaner die offensichtlich schmerzhafte Erfahrung unter dem Video.
Manny Rosado verwandelt sich für sein Auto in einen menschlichen Schutzschild
Seinen Followern verriet er, dass hinter seinem Stunt vor allem finanzielle Gründe steckten: "Der Hagel kann heftig werden und die Körner können groß werden, also will ich nicht, dass meine Versicherung darunter leidet."
Während die Aktion für Außenstehende also eher lachhaft wirken mag, versuchte Manny einfach nur großen Reparaturkosten aus dem Weg zu gehen. Ob es ihm tatsächlich gelungen ist, ist unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/tooshway_miles42