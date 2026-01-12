Flüge wegen Kälte gestrichen: Tausende Touristen stecken fest

Kittilä (Finnland) - Eine heftige Kältewelle hält nicht nur Deutschland in Atem! In finnischen Gebiet von Lappland haben die eisigen Temperaturen einen der Flughäfen am Sonntag komplett lahmgelegt. Tausende Touristen sind dort am Wochenende gestrandet.

Im nordfinnischen Kittilä saßen am Wochenende Tausende Touristen fest. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yleisradio mitteilte, wurden seit Freitag Dutzende Abflüge vom nördlich gelegenen Kittilä in die finnische Hauptstadt Helsinki sowie zu internationalen Zielen in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien gestrichen. Am Sonntag waren alle Abflüge, 15 internationale sowie sieben Inlandsflüge, betroffen.

Laut Bericht herrschten dort seit mehreren Tagen Temperaturen von weniger als minus 35 Grad Celsius. Flugzeuge hätten bei dieser enormen Kälte nicht enteist werden können.

Engpässe bei Unterkünften in der Region hätte es jedoch nicht gegeben. Fluggesellschaften hätten für ihre Kunden unter anderem Transporte zu anderen Flughäfen, wie dem über 200 Kilometer entfernten Ivalo, organisiert.