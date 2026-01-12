Flüge wegen Kälte gestrichen: Tausende Touristen stecken fest
Kittilä (Finnland) - Eine heftige Kältewelle hält nicht nur Deutschland in Atem! In finnischen Gebiet von Lappland haben die eisigen Temperaturen einen der Flughäfen am Sonntag komplett lahmgelegt. Tausende Touristen sind dort am Wochenende gestrandet.
Wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yleisradio mitteilte, wurden seit Freitag Dutzende Abflüge vom nördlich gelegenen Kittilä in die finnische Hauptstadt Helsinki sowie zu internationalen Zielen in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien gestrichen. Am Sonntag waren alle Abflüge, 15 internationale sowie sieben Inlandsflüge, betroffen.
Laut Bericht herrschten dort seit mehreren Tagen Temperaturen von weniger als minus 35 Grad Celsius. Flugzeuge hätten bei dieser enormen Kälte nicht enteist werden können.
Engpässe bei Unterkünften in der Region hätte es jedoch nicht gegeben. Fluggesellschaften hätten für ihre Kunden unter anderem Transporte zu anderen Flughäfen, wie dem über 200 Kilometer entfernten Ivalo, organisiert.
Auch am Montag soll die Kälte anhalten. Das finnische Meteorologische Institut hatte zuletzt Temperaturen von fast minus 40 Grad für die Region vorausgesagt. Für Montag waren 14 Flüge von Kittilä geplant, ein Flug nach Helsinki wurde laut Betreiber Finavia am Vormittag gestrichen. Am Nachmittag soll eine Maschine nach Düsseldorf starten.
Titelfoto: Fotomontage: Bodo Marks/dpa///Olivier Morin/AFP