Influencerin und Mutter (†26) stirbt acht Tage nach Brust-OP

Marabá (Brasilien) - Influencerin Derleya Alves ist im Alter von nur 26 Jahren nach einer Brust-OP gestorben. Besonders tragisch: die Brasilianerin hinterlässt einen kleinen Sohn.

Derleya Alves war Fitness-Influencerin und hatte sich vor ihrem Tod die Brüste vergrößern lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@derleyaalves (2)

Wie die Daily Mail berichtet, hatte sich Alves am 20. Februar in einer Schönheitsklinik einer Brustvergrößerung unterzogen.

Wenige Tage danach klagte die leidenschaftliche Fitness-Influencerin über schlimme Bauchschmerzen. Als sich ihr Zustand immer weiter verschlechterte, fuhr sie sogar in ein städtisches Krankenhaus in Marabá.

Dort stellten Ärzte eine mögliche angeborene Darmanomalie fest, die vermutlich ursächlich für die Schmerzen war.

Zwei Notoperationen, bei denen die betroffenen Darmabschnitte repariert wurden und einer ihrer Eierstöcke entfernt wurde, konnten ihr Leben nicht retten.

Am 28. Februar, nur acht Tage nach der Brust-OP, verstarb Alves. Laut dem britischen Boulevard-Blatt bestehe derzeit kein Verdacht auf ärztliche Behandlungsfehler.

Die genaue Todesursache werde noch untersucht. Ein Autopsie-Bericht soll Mitte März erscheinen.