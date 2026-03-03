Influencerin und Mutter (†26) stirbt acht Tage nach Brust-OP
Marabá (Brasilien) - Influencerin Derleya Alves ist im Alter von nur 26 Jahren nach einer Brust-OP gestorben. Besonders tragisch: die Brasilianerin hinterlässt einen kleinen Sohn.
Wie die Daily Mail berichtet, hatte sich Alves am 20. Februar in einer Schönheitsklinik einer Brustvergrößerung unterzogen.
Wenige Tage danach klagte die leidenschaftliche Fitness-Influencerin über schlimme Bauchschmerzen. Als sich ihr Zustand immer weiter verschlechterte, fuhr sie sogar in ein städtisches Krankenhaus in Marabá.
Dort stellten Ärzte eine mögliche angeborene Darmanomalie fest, die vermutlich ursächlich für die Schmerzen war.
Zwei Notoperationen, bei denen die betroffenen Darmabschnitte repariert wurden und einer ihrer Eierstöcke entfernt wurde, konnten ihr Leben nicht retten.
Am 28. Februar, nur acht Tage nach der Brust-OP, verstarb Alves. Laut dem britischen Boulevard-Blatt bestehe derzeit kein Verdacht auf ärztliche Behandlungsfehler.
Die genaue Todesursache werde noch untersucht. Ein Autopsie-Bericht soll Mitte März erscheinen.
Derleya Alves auf Instagram
Follower schockiert über plötzlichen Tod von Derleya Alves
Noch am 23. Februar hatte sich die hübsche Brasilianerin nach der Brust-OP bei ihren 28.900 Fans auf Instagram gemeldet - nichts ahnend, dass sie nur fünf Tage später für immer die Augen schließen wird. "Ein Traum geht in Erfüllung", schrieb sie unter ihren damaligen Post kurz bevor es in den Operationssaal ging.
Vergangenen Sonntag wurde sie in der Kirche Assembleia de Deus Missão in Marabá beigesetzt, wie Need To Know schreibt.
Auf Social Media nehmen zahlreiche Fans Abschied von ihrem Idol.
Auch Alves' jüngere Schwester Jessica verfasste einen emotionalen Beitrag und postete einige Bilder aus vergangener Zeit: "Ich werde dich so sehr vermissen ... du warst und wirst immer meine andere Hälfte sein, meine Lieblingsperson auf der Welt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@derleyaalves (2)