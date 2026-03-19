Flughafen dicht, leere Straßen und Strände: Tag der Stille legt Bali lahm

Denpasar - Kein Motorengeräusch, kein Stimmengewirr, keine Musik: Die sonst so lebhafte Insel Bali ist in völliger Stille versunken.

Der balinesische Hinduismus ist samt Mythen und Ritualen auf Bali allgegenwärtig. © Carola Frentzen/dpa

Mit "Nyepi", dem Tag der Stille, begehen die Bewohner seit dem frühen Morgen (Ortszeit) das balinesische Neujahr – und für 24 Stunden kommt das Leben auf der weltbekannten indonesischen Urlaubsinsel vollständig zum Erliegen. Die Zeitung "Bali Sun" sprach vom "schönsten Tag des Jahres".

Die Behörden erinnern regelmäßig daran, dass an diesem Tag strenge Regeln gelten – auch für Touristen. Niemand darf auf die Straße, der Verkehr ruht komplett, und selbst der internationale Flughafen Ngurah Rai bleibt geschlossen: Kein Flug startet oder landet.

"Nyepi" ist der bedeutsamste Feiertag des balinesischen Hinduismus. Er markiert den Beginn eines neuen Jahres im balinesischen Saka-Kalender, dessen Datum sich nach dem Mond richtet und deshalb jährlich variiert.

Bali ist innerhalb Indonesiens - dem größten muslimischen Land der Erde - die einzige Insel mit hinduistischer Bevölkerungsmehrheit. Entsprechend tief ist der Glaube im Alltag verankert.