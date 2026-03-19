Chaos auf den Straßen von Rio: "Mächtiger" Drogenboss, Kriminelle und Anwohner getötet

Rio de Janeiro (Brasilien) - In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist es am Mittwoch zu einer weiteren brutalen Auseinandersetzung zwischen Drogenkriminellen und der Militärpolizei gekommen. Mindestens acht Menschen verloren dabei ihr Leben - darunter nicht nur ein Drogenboss, sondern auch ein unschuldiger Anwohner.

Die brasilianische Militärpolizei am Mittwoch im Einsatz in Rio de Janeiro. © MAURO PIMENTEL / AFP

Der Chef der brasilianischen Militärpolizei, Marcelo Menezes Nogueira, erklärte, dass es sich bei Ersterem um den "mächtigen" Drogenhändler Claudio Augusto dos Santos (†55) handeln würde.

150 Beamte und zwei gepanzerte Fahrzeuge hatten am Mittwoch (Ortszeit) in mehreren Favelas nach dos Santos gesucht, ehe er sowie sechs weitere Kriminelle im Zuge einer "heftigen bewaffneten Auseinandersetzung" getötet wurden.

O Globo berichtete indes, dass der ermordete Anwohner während der Verhandlung zwischen der Polizei und den Kriminellen als Geisel genommen worden war. Laut Oberstleutnant Marcelo Corbage wurde ihm schließlich in den Kopf geschossen.

"Wir suchten nach einer friedlichen Lösung, aber es wurden Schüsse aus dem Inneren des Wohnhauses abgefeuert [...]. Unsere Truppen reagierten mit Feuer, wobei Maßnahmen zur Neutralisierung der Kriminellen unternommen wurden", so Corbage. Eine weitere Geisel konnte hingegen gerettet werden.

Laut Menezes Nogueira wurden bei dem Einsatz insgesamt 116 Menschen festgenommen sowie 21 Waffen, 105 Kilo Kokain und 600 Kilo Marihuana beschlagnahmt.