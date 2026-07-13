13.07.2026 15:35 Flugzeugabsturz mit zehn Toten: Radio-DJ und Mitglieder von beliebter Band unter den Opfern

Am vergangenen Freitag (10. Juli) stürzte ein Kleinflugzeug im Karibik-Archipel Bahamas ab. An Bord sollen eine bekannte Band sowie ein DJ gewesen sein.

Von Marcus Scholz

Bahamas - Ausgerechnet am Nationalfeiertag! Am vergangenen Freitag (10. Juli) stürzte ein Kleinflugzeug im Karibik-Archipel Bahamas ab. Zehn Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Mittlerweile ist klar, das regionale Prominenz im Flieger gesessen hatte.

Für die Menschen im Flugzeug kam jede Hilfe zu spät. © Screenshot/X/Osint613 Die Maschine von Flamingo Air war am Lynden Pindling International Airport in der Insel-Hauptstadt Nassau gestartet und befand sich auf dem Weg nach San Andros. Über einem bewaldeten Gebiet auf North Andros fiel die Cessna 402 vom Himmel und ging sofort in Flammen auf. Behörden halten sich hinsichtlich der Opfer bislang bedeckt. CBS News berichtete allerdings von einer öffentlich gewordenen Passagierliste. Demnach sollen Mitglieder der Musikergruppe "Da Pond Band" im Flieger gesessen haben. Eine dem Sender vertraute Quelle aus der Luftfahrtbranche habe das bestätigt. Aus aller Welt Feier endet in Katastrophe: 27 Tote und viele Verletzte nach Inferno Auf der Facebookseite der Band mehren sich inzwischen Beileidsbekundungen. "Ruhet in Frieden, ihr schönen Stimmen", heißt es dort etwa.

Die beliebte Bahamas-Band bei einem Auftritt im Juni des vergangenen Jahres. Einige Mitglieder der Kombo saßen wohl mit im Todes-Flieger. © Facebook/Da pond band

Beliebter DJ soll auch zu den Todesopfern zählen