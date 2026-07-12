Wo ist Cecil? Frau kann ohne ihre große Liebe nicht leben und setzt alle Hebel in Bewegung

North Carolina (USA) - Ava Asta, eine junge US-Amerikanerin, nimmt ihre Cecil überall mit hin. Schon seit die heute 23-Jährige als Kleinkind das Stoffhäschen geschenkt bekommen hat, ist das so. Kürzlich hatte Ava allerdings mit Herzschmerz zu kämpfen.

Ava Asta (23) nimmt ihr Stofftier überall mit hin. Hier hat sie ausnahmsweise mal das Handy in der Hand. © Screenshot/TikTok/Ava Asta

Sie hatte Cecil auch bei einem Junggesellinnenabschied ihrer ehemaligen Mitbewohnerin aus College-Zeiten dabei. Ein Wochenende lang feierten die Frauen ausgelassen, schwebten im Party-Himmel. Wieder zu Hause angekommen, wurde Ava zurück in die Realität geholt.

Cecil war weg! "Sobald ich nach Hause kam, wurde mir klar, dass ich sie vergessen hatte. Als ich durch die Haustür trat, wusste ich, dass sie fehlte", erzählte Ava im Gespräch mit People.

Ihre Reisetaschen ließ die 23-Jährige links liegen, funkte stattdessen alle möglichen Stellen an, um ihren geliebten Hasen zurückzubekommen. Ava hatte die Vermutung, Cecil in ihrem Airbnb vergessen zu haben - etwa vier Autostunden von ihrem Wohnort Raleigh entfernt.

Mehrmals habe sie beim Vermieter angerufen, immer ohne Erfolg. Tage später dann eine positive Nachricht: Die Reinigungsfirma, die für das Airbnb zuständig gewesen ist, hatte Cecil gefunden.