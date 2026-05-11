Flugzeugabsturz in Wüste: Vier Deutsche sterben, darunter auch Unternehmerpaar und dessen Sohn
Namibia - Bei einem Flugzeugabsturz in Afrika sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein deutsches Unternehmerpaar aus dem Raum Heilbronn und dessen Sohn.
An Bord einer Cessna 210 waren die drei deutschen Touristen sowie der deutsche Pilot vom "Hosea Kutako International Airport", rund 40 Kilometer außerhalb der namibischen Hauptstadt Windhoek, bereits am Sonntagvormittag zu einem Privatflug über die Wüste aufgebrochen.
Wie die verantwortliche Fluggesellschaft "Desert Air" am Montag mitteilte, kam der Flieger nie an.
Nach einer eingeleiteten Suchaktion herrschte am Montagmittag dann die traurige Gewissheit.
"Das Wrack des Flugzeugs wurde heute Morgen gegen 9.15 Uhr gefunden. Leider gibt es keine Überlebenden", schrieb die Airline auf Facebook.
Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei den Verunglückten um Silke Lohmiller, Ex-Geschäftsführerin der Dieter-Schwarz-Stiftung, und ihren Mann Richard, früherer Kaufland-Manager, sowie dessen Sohn Henry. Das bestätigte die Dieter-Schwarz-Stiftung am Montagnachmittag.
"Wir verlieren mit Silke Lohmiller eine herausragende Persönlichkeit und eine engagierte Gestalterin, die die Bildungslandschaft in unserer Region und auch bundesweit nachhaltig geprägt hat", sagte Reinhold R. Geilsdörfer, der Vorsitzende Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn.
Absturzursache ist bislang noch ungeklärt
Die Airline sprach den Angehörigen der Opfer ihr tiefstes Beileid aus und betonte: "Jeder bei Desert Air ist tief erschüttert von diesem Verlust und unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen in dieser schwierigen Zeit."
Nach Angaben von Desert Air wurden alle Angehörigen informiert. Die Ursache für das tödliche Flugzeugunglück ist dagegen noch nicht bekannt. Eine eingeleitete Untersuchung der zuständigen Behörde soll nun Klarheit bringen.
Erstmeldung: 11. Mai, 15.25 Uhr; Update: 21.10 Uhr
Titelfoto: Andreas Drouve/dpa-tmn