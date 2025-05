13 Zoo-Besucher bei Blitzschlag in Frankreich verletzt - darunter auch Deutsche

Aix-en-Provence (Frankreich) - Bei einem Blitzeinschlag in einem Zoo in der Nähe der südfranzösischen Stadt Aix-en-Provence sind 13 Menschen verletzt worden, darunter eine Deutsche.

13 Verletzte! Im Süden Frankreichs wurden die Besucher eines Tierparks von einem Blitz getroffen. © Screenshot/X, Pompiers13

Zwei der Verletzten seien vom Blitz getroffen worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Blitz sei in ein "ebene und freie" Stelle des Tierpark in La Barben in der Nähe von Aix-en-Provence eingeschlagen, hieß es weiter.

Unter den Verletzten waren laut Feuerwehr vier Kinder sowie eine 29-jährige Deutsche. Die Frau, die in Begleitung ihrer Schwester und zweier Kinder war, sei medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten die Rettungskräfte. Tiere oder Gehege seien nicht getroffen worden.

Der Blitz schlug kurz vor 15 Uhr ein, während in weiten Teilen Frankreichs eine Gewitterwarnung galt. Das Gewitter selbst sei nach Angaben eines Mitbetreibers unvermittelt eingetreten.