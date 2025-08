Vater lässt Rottweiler mit Sohn (†9) allein zu Hause: Leiche des Kindes blutüberströmt

Alles in Kürze

Pithiviers (Frankreich) - Ein Rottweiler hat in Frankreich einen Neunjährigen angegriffen und totgebissen. Der Junge war mit dem Hund der Familie alleine zu Hause, als dieser das Kind attackierte und in Kopf und Nacken biss, wie die Zeitung La République du Centre und weitere Medien unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft in Orléans berichteten.