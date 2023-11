Angriff mit Kalaschnikow: Zwei Tote auf McDonald's-Parkplatz!

Marseille - Bei einer Schießerei am späten Samstag in der französischen Mittelmeerstadt Marseille wurden eine Frau und ein Mann getötet. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes in Verbindung mit organisierter Bandenkriminalität.

Alle drei Männer im angegriffenen Auto seien der Justiz im Zusammenhang mit Drogenhandel und Gewalttaten in der Region rund um die südliche Stadt Toulon bekannt. Die Frauen hingegen waren nicht vorbestraft, so Bessone.

"Die fünf Personen befanden sich in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines McDonald's, als ein Fahrzeug neben ihnen herfuhr und den Fahrer und die Beifahrerin mit Schüssen aus einem Kalaschnikow-Sturmgewehr tötete", erklärte der Oberstaatsanwalt der Stadt, Nicolas Bessone, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Bluttat am Samstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz einer französischen McDonald's-Filiale in Marseille. (Symbolbild) © PHILIPPE HUGUEN/AFP

Während eine der Frauen "nur" ihren Daumen verlor, schwebt einer der verletzten Männer (29), den die Kugeln in die Brust trafen, weiterhin in Lebensgefahr.

Der dritte Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Am Tatort fand die Spurensicherung Patronenhülsen der in Kalaschnikow-Gewehren verwendeten 7,62-Millimeter-Munition.

Auch das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Schützen wurde in der Nähe des Anschlagsortes ausgebrannt aufgefunden, so die Staatsanwaltschaft.

Marseille erlebt in den vergangenen Jahren eine rasante Zunahme der Gewalt im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 45 Menschen bei Gewalttaten in diesem Zusammenhang getötet.