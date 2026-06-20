Ausnahmezustand in deutschem Nachbarland: Mega-Hitze erwartet

Paris - Die Hitzewelle in Teilen Europas sorgt in Frankreich für einen Ausnahmezustand: Der französische Wetterdienst verhängt für Sonntag nahezu im gesamten Land die höchste oder zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Spitzentemperaturen zwischen 38 und 41 Grad.

In Frankreich sollen die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 41 Grad klettern. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Derzeit gilt wegen der extremen Hitze für 60 Departements die zweithöchste Warnstufe Orange mit Werten bis zu 38 Grad.

Die höchste Warnstufe Rot soll am Sonntag Météo France zufolge für 35 Departements gelten, einschließlich der Millionenmetropole Paris. Für 45 weitere Departements wurde die Stufe Orange ausgerufen.

Die französische Regierung reagierte, vor allem im Hinblick auf die für Sonntag vielerorts in Frankreich geplante "Fête de la musique": Nach einem Krisentreffen teilte sie mit, dass die Präfekte der Departements mit roter Warnstufe Verbote für Alkoholkonsum auf öffentlichen Wegen erlassen würden.

Die Regierung rief allgemein dazu auf, den Alkoholkonsum bei dem in Frankreich groß gefeierten Musikfest zu begrenzen, um Rettungsdienste zu entlasten.