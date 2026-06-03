03.06.2026 11:45 Spektakulärer Louvre-Raub: Neue Spur führt Ermittler nach Belgien

Nach dem spektakulären Louvre-Raub verfolgen die Ermittler eine neue Spur in Belgien. Die gestohlenen Schätze werden weiterhin vermisst.

Von Benjamin Schön

Paris (Frankreich) - Der spektakuläre Juwelenraub aus dem Pariser Louvre beschäftigt die Ermittler weiterhin. Mehr als sieben Monate nach dem Diebstahl von Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro führt eine neue Spur nun nach Belgien.

Kurz nach dem Raub patrouillierten Polizisten im Innenhof des Louvre. © Emma Da Silva/AP/dpa Wie unter anderem Deutschlandfunk berichtet, entdeckten belgische Fahnder auf den Handys mutmaßlicher Frachtdiebe aus Osteuropa Fotos aus dem Inneren des Louvre, darunter auch Aufnahmen der Galerie d'Apollon, in der die wertvollen Schmuckstücke ausgestellt waren. Nun prüfen Ermittler, ob die Verdächtigen Verbindungen zu den vier bereits in Frankreich festgenommenen Tatverdächtigen haben. Besonders brisant: Die Ermittler befürchten, dass die historischen Schmuckstücke längst auf dem Schwarzmarkt gelandet sein könnten. Im Fokus steht dabei Antwerpen, eines der weltweit wichtigsten Zentren für den Diamantenhandel. Experten halten es für möglich, dass die Diebe die Juwelen zerlegen ließen, um Diamanten, Rubine und Smaragde einzeln weiterzuverkaufen. Die einzigartigen Schmuckstücke selbst wären damit unwiederbringlich verloren.

Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo wurde später beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden. © Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Regisseure wittern Filmstoff - Ermittler suchen weiterhin die Juwelen