Mordshunger auf Kunst? Teuerste Banane der Welt geklaut

Metz (Frankreich) - Eine Banane ist verschwunden. Was normalerweise höchstens den Hausmeister interessieren würde, beschäftigt jetzt die Kunstwelt. Denn aus einem Museum in Frankreich wurde ausgerechnet die wohl teuerste Banane der Welt gestohlen.

Für Besucher des Museums war die Banane ein besonderes Ausstellungsstück. © picture alliance/dpa/Centre Pompidou Metz

Für Aufregung sorgt derzeit der Diebstahl des Kunstwerks "Comedian" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan im Centre Pompidou in Metz.

Das Werk besteht aus einer handelsüblichen Banane, die mit silbernem Klebeband an einer Wand befestigt wird. Klingt nach einem Scherz – hat aber einen Wert von mehreren Millionen Euro.

Am Samstagnachmittag bemerkte ein Museumswächter, dass die berühmte Frucht plötzlich fehlte.

Wer die Banane mitgehen ließ und wie der Diebstahl ablief, ist bislang unklar. Das Museum reagierte empört und erklärte, man verurteile "diese Tat, die den Respekt vor den ausgestellten Werken verletzt".