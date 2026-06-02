Mordshunger auf Kunst? Teuerste Banane der Welt geklaut

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Die teuerste Banane der Welt wurde aus einem Museum in Metz geklaut. Das an die Wand geklebte Obst wurde einst für 5,2 Millionen Dollar versteigert.

Von Benjamin Schön

Metz (Frankreich) - Eine Banane ist verschwunden. Was normalerweise höchstens den Hausmeister interessieren würde, beschäftigt jetzt die Kunstwelt. Denn aus einem Museum in Frankreich wurde ausgerechnet die wohl teuerste Banane der Welt gestohlen.

Für Besucher des Museums war die Banane ein besonderes Ausstellungsstück.
Für Besucher des Museums war die Banane ein besonderes Ausstellungsstück.  © picture alliance/dpa/Centre Pompidou Metz

Für Aufregung sorgt derzeit der Diebstahl des Kunstwerks "Comedian" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan im Centre Pompidou in Metz.

Das Werk besteht aus einer handelsüblichen Banane, die mit silbernem Klebeband an einer Wand befestigt wird. Klingt nach einem Scherz – hat aber einen Wert von mehreren Millionen Euro.

Am Samstagnachmittag bemerkte ein Museumswächter, dass die berühmte Frucht plötzlich fehlte.

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Wer die Banane mitgehen ließ und wie der Diebstahl ablief, ist bislang unklar. Das Museum reagierte empört und erklärte, man verurteile "diese Tat, die den Respekt vor den ausgestellten Werken verletzt".

Der Diebstahl sorgte für Aufregung im Museum Centre Pompidou in Metz.
Der Diebstahl sorgte für Aufregung im Museum Centre Pompidou in Metz.  © picture alliance/dpa | Jörg Fischer

Die berühmte Banane wurde sogar schon mal verspeist

Das Werk "Comedian" vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan wird für jede Ausstellung neu "erschaffen".
Das Werk "Comedian" vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan wird für jede Ausstellung neu "erschaffen".  © picture alliance/dpa/Sotheby's

Dass ausgerechnet dieses Kunstwerk gestohlen wird, hat eine besondere Ironie. Schließlich wollte Maurizio Cattelan mit seiner Banane ursprünglich genau die Mechanismen des Kunstmarkts auf die Schippe nehmen.

Als "Comedian" 2019 auf der Kunstmesse Art Basel in Miami vorgestellt wurde, sorgte das Werk weltweit für Diskussionen. Eine Banane und ein Stück Klebeband wurden damals für 120.000 US-Dollar verkauft – und machten das Werk über Nacht berühmt.

Später schossen die Preise noch deutlich höher. 2021 ersteigerte der Kryptounternehmer Justin Sun eines der insgesamt drei Exemplare für rund 5,2 Millionen US-Dollar. Weltweit für Schlagzeilen sorgte Sun wenig später erneut, als er die Banane öffentlich aß. Sein Fazit: Sie schmecke "viel besser als andere Bananen".

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Der aktuelle Diebstahl wirft nun allerdings eine fast philosophische Frage auf. Denn die Banane ist gar nicht dauerhaft Teil des Kunstwerks. Sie wird regelmäßig ausgetauscht, damit sie nicht verrottet – in Metz sogar alle drei Tage.

Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa | Jörg Fischer/picture alliance/dpa/Sotheby's

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