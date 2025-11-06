Autofahrer rast in mehrere Fußgänger und Radfahrer in Frankreich

Saint-Pierre-d'Oléron (Frankreich) - Ein wegen psychischer Probleme bekannter Autofahrer hat in Westfrankreich absichtlich mehrere Fußgänger und Radfahrer angefahren und verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden zehn Menschen verletzt, vier davon lebensgefährlich.

Saint-Pierre-d'Olérons Bürgermeister Thibault Brechkoff teilte ein Foto vom Einsatzort auf seinem Facebook-Kanal. © Screenshot/Facebook/Thibault Brechkoff

Der 35 Jahre alte Autofahrer habe bei seiner Festnahme "Allah Akbar" (etwa: Gott ist groß) gerufen. Das Motiv des Mannes sei jedoch noch unklar und müsse im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Der bereits wegen einfacher Vergehen polizeibekannte Mann sei wegen versuchten Mordes in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft habe sich bisher nicht in die Ermittlungen eingeschaltet, beobachte den Fall aber.

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8.45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben.