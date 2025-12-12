Durch Zaun, Fenster und ins Wasser: Frau steuert Auto in Hallenbadbecken

La Ciotat (Frankreich) - Nach einem ungeschickten Rangiermanöver auf dem Parkplatz eines Hallenbades in Südfrankreich ist eine Frau mit ihrem Auto im großen Schwimmbecken des Bades gelandet.

Ein Auto ging in Südfrankreich baden. © -/Ville de la Ciotat/dpa

Nach einem Fahrfehler habe das Auto am Donnerstagabend zunächst einen Zaun und dann die Fensterfront des Bades durchbrochen und sei im Wasser versunken, teilte die an der Côte d'Azur gelegene Stadt La Ciotat mit.

Ein Bademeister, eine Bademeisterin und ein Schwimmer hätten die Frau und ihr mit im Wagen sitzendes Kind unverzüglich aus dem Auto geborgen. Wie der Sender BFMTV berichtete, handelte es sich um eine 38-Jährige mit ihrer fünf Jahre alten Tochter. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei rückten an, um die ungewöhnliche Unfallstelle abzusichern.

"Alles ging ganz schnell, auf das Szenario eines Hollywoodfilms sind wir eigentlich nicht vorbereitet", sagte der Bademeister dem Sender.

Rund 20 Schwimmer, darunter eine Rettungsschwimmergruppe des Roten Kreuzes, hätten sich noch im Becken befunden, als der Wagen ins Wasser flog.