Zugverkehr im Eurotunnel lahmgelegt: Hunderte Fahrgäste stecken fest

Frankreich/Großbritannien - Nichts geht mehr: Damit mussten sich viele Zugreisende zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent einen Tag vor dem Jahreswechsel abfinden. Für viele dürften die Pläne für Silvester damit geplatzt sein.

Paris: Reisende warten am Bahnhof Gare du Nord. © Christophe Ena/AP/dpa

Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel war der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal bis auf Weiteres eingestellt worden.

Der Grund: Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Zug-Betreibers Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.

Später teilte der Autozug-Betreiber Le Shuttle mit, der Betrieb werde am Nachmittag schrittweise wieder aufgenommen. Doch wann die Eurostar-Züge wieder rollen sollten, war zunächst unklar.

Betroffene können laut Eurostar ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Doch für viele dürfte das ein schwacher Trost sein. Die BBC sprach etwa mit Reisenden, die vergeblich versucht hatten, Flugtickets zu bekommen.