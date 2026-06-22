Bei knapp 40 Grad: Zwei Kinder tot in Auto entdeckt

Carpentras (Frankreich) - Zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren sind tot im Auto ihrer Familie im südfranzösischen Carpentras aufgefunden worden.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kam für die Kinder jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Sie hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge darin eingeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ihre Mutter hatte die beiden Geschwister in dem auf der Einfahrt zum Wohnhaus geparkten Auto entdeckt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten vergeblich, sie zu reanimieren.

Die Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesumstände steht demnach noch aus.

Die 33-jährige Mutter wurde den Angaben nach von der Feuerwehr betreut. Aufgrund ihres Zustands sei eine Befragung durch die Ermittler zunächst nicht möglich gewesen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.