07.03.2025 07:57 1.084 Bombenfund! Zugverkehr an meistbesuchtem Bahnhof Europas eingestellt

In Paris ist der Eisenbahnverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Freitagmorgen wegen des Funds einer Weltkriegsbombe eingestellt worden.

Paris - In Paris ist der Eisenbahnverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Freitagmorgen wegen des Funds einer Weltkriegsbombe eingestellt worden. Am Bahnhof Gare du Nord in Paris stehen die Züge still. (Symbolfoto) © Ludovic Marin/AFP Der Sprengsatz wurde nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF in der Pariser Vorstadt Saint Denis inmitten der Gleise in Richtung des Gare du Nord gefunden. Sämtliche Verbindungen im Fern- und Nahverkehr einschließlich der Eurostar-Züge wurden ausgesetzt. Spezialkräfte der Präfektur sind SNCF zufolge im Einsatz, um die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Der Gare du Nord ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt Frankreichs und der meist frequentierte Bahnhof Europas.

Titelfoto: Ludovic Marin/AFP