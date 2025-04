Messerattacke an Gymnasium: 15-Jähriger sticht auf Mitschüler ein - eine Tote

Nantes (Frankreich) - Bei einer Messerattacke in einem Gymnasium im Westen Frankreichs ist eine Schülerin getötet worden, drei weitere Schüler erlitten Verletzungen.

Polizei und Militär vor dem Ort des Angriffs: An einem Gymnasium im Westen Frankreichs kam es am Donnerstagmittag zu einer Messerstecherei. © LOIC VENANCE/AFP

Wie "Le Parisien" zunächst laut Polizeiangaben berichtete, habe eine Person am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf Schüler an einem Privatgymnasium in der Großstadt Nantes eingestochen. Die französische Bildungsministerin Élisabeth Borne (64) bestätigte bei X, dass es zu einer Messerattacke kam.

Nach Angaben der Zeitung "Ouest-France" soll es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen männlichen Gymnasiasten handeln. Wie der Hörfunksender "Europe 1" berichtete, soll der Tatverdächtige ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren sein. Das getötete Opfer ist demnach ein Mädchen. Ein weiteres Opfer befand sich in einem ernsten Zustand.

Nach ersten Angaben betrat der Tatverdächtige zwei Klassenzimmer des Gymnasiums "Notre-Dame-de-Toutes-Aides".

Er wurde vor Ort von Lehrkräften überwältigt, bevor die Polizei eintraf und ihn festnahm. Hintergründe zur Tat blieben zunächst unklar.