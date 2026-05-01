Calzedonia-Gründer stürzt mit Flugzeug ab

Frankreich - Schock-Moment für Calzedonia-Gründer Sandro Veronesi. Der 66-Jährige stürzte jetzt mit einer Kleinmaschine in den französischen Pyrenäen ab, konnte sich im letzten Moment aber selbst noch retten.

Sandro Veronesi (66) überlebte den Absturz. © BRIAN ACH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. April, wie jetzt bekannt wurde. Der italienische Unternehmer war zusammen mit einem weiteren Mann (56) in einer einmotorigen Maschine unterwegs, wie "Corriere della serra" berichtet. Veronesi ist selbst begeisterter Flieger.

Gegen 16 Uhr soll es plötzlich zu technischen Problemen an Bord gekommen sein. Durch Zufall konnte direkt Alarm ausgelöst werden. Eine Patrouille der Bayonne PSIG befand sich auf einem Übungsflug in dem Gebiet und sah das Flugzeug deutlich im Sturzflug.

Die beiden Männer reagierten genau richtig und lösten den ballistischen Notfallschirm aus, der ihnen vermutlich das Leben rettete.

Dieser wird durch eine kleine Explosivladung in Bruchteilen einer Sekunde ausgelöst und vom Flugzeug wegkatapultiert, um die gesamte Maschine und Insassen sicher zu Boden zu bringen.