Familiendrama in den Alpen! Mann tötet Ehefrau und Tochter

Alles in Kürze

Lyon (Frankreich) - Drama in den französischen Alpen: In einem kleinen Dorf hat die Polizei ein älteres Ehepaar und dessen erwachsene Tochter erschossen aufgefunden.

"Die ersten Ermittlungen (...) deuten darauf hin, dass es sich um einen Doppelmord an den beiden Frauen und einen Suizid des Täters handelt", sagte Staatsanwältin Marion Lozac'hmeur am Montag.

Die drei Leichen waren am Sonntagabend in dem Wohnhaus der Familie in dem Dorf Bâtie-Neuve im Département Hautes-Alpes von einem weiteren Familienmitglied entdeckt worden.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich hierbei um einen erweiterten Suizid handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.