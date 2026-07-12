Hitze-Warnstufe Rot! Beliebte Attraktionen im Nachbarland schließen eher

Paris - Frankreich ächzt unter der dritten Hitzewelle in zwei Monaten: Beliebte Touristenattraktionen in Paris verkürzten ihre Öffnungszeiten. Statt um Mitternacht schließe der Eiffelturm am Samstag und Sonntag wetterbedingt schon um 16 Uhr, teilte der Betreiber auf seiner Website mit. In der französischen Hauptstadt stieg das Thermometer am Samstag auf knapp 37 Grad.

Touristen stehen vor dem Louvre und versuchen sich mit Schirmen zu schützen. Nicht etwa vor Regen, sondern wegen der prallen Sonne. © DPA/Michael Euler

Das Louvre-Museum, zu dessen zahlreichen Exponaten die Mona Lisa gehört, öffnet bis einschließlich Montag ebenfalls nur bis 16 Uhr, das Musée d'Orsay schließt bis Mittwoch jeweils vorzeitig um 17 Uhr.

Zu Beginn der Sommerferien galt in 24 Départements im Zentrum und Westen des Landes und damit in gut einem Viertel Frankreichs die höchste Hitze-Warnstufe Rot.

Der Wetterdienst Météo-France rief wegen der dortigen drückenden Hitze zu "absoluter Wachsamkeit" auf. Für 59 Départements wurde immerhin die zweithöchste Hitze-Warnstufe Orange ausgerufen.

Am Sonntag soll in 13 weiteren Départements die höchste von insgesamt vier Hitze-Warnstufen gelten.

Nur einige Départements im Süden des Landes bleiben von der aktuellen Hitzewelle, die noch bis Mitte kommender Woche anhalten soll, verschont.