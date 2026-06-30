Hitzewelle endet tödlich: Zwillingsbabys verdursten in ihren Betten

Beuvrages (Frankreich) - Schreckliche Familientragödie in Nordfrankreich : Zwei 15 Monate alte Zwillingsmädchen sind am Montagnachmittag tot in ihren Betten gefunden worden. Sie starben offenbar an Wassermangel.

Für die beiden kleinen Mädchen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123RF/saitharn

Als die Eltern ihre Kinder am Montag in ihrem überhitzten Zimmer entdeckten, hatte bei den kleinen Mädchen bereits die Leichenstarre eingesetzt. Das Paar habe daraufhin selbst den Notruf gewählt, berichtete unter anderem der französische Sender "RTL".

Demnach seien die beiden Einjährigen vermutlich an Dehydrierung gestorben.

Auch die vier älteren Geschwister der Zwillinge im Alter zwischen drei und sechs Jahren mussten völlig dehydriert in eine Klinik eingeliefert werden, eines der Kinder wurde in kritischem Zustand per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, heißt es.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Kinder tagelang in einem überhitzten Zimmer aufgehalten haben. Ihre Eltern wurden inzwischen in Gewahrsam genommen, die Polizei prüft den Verdacht der Vernachlässigung mit Todesfolge.