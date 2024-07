Feueralarm in 120 Metern Höhe: Flammen in berühmter Kathedrale unter Kontrolle

Rouen (Frankreich) - Feueralarm in der nordfranzösischen Normandie ! Der große Turm der Kathedrale der Großstadt Rouen ist während Bauarbeiten in Brand geraten. Mittlerweile konnten die Flammen gelöscht werden.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. © Patrick Streiff/AFP/dpa

Das Feuer brach in der Turmspitze des Wahrzeichens der Hauptstadt der Normandie aus. Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckten Arbeiter den Brand am Mittag in rund 120 Metern Höhe und schlugen Alarm.



Die Kameraden rückten mit zahlreichen Löschfahrzeugen und rund 100 Wehrmännern an, die über eine riesige Leiter an den Vierungsturm gelangten.

Eine schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Kathedrale wurde evakuiert und die Umgebung abgesperrt.

Auf den Schrecken folgte eineinhalb Stunden später Entwarnung. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zu löschen und die Gefahr eines erneuten Aufloderns der Flammen zu bannen. Berichte über Verletzte gab es nicht.