Rohr im Louvre Defekt: Deckenmalerei aus dem 19. Jahrhundert beschädigt

Paris (Frankreich) – Im Pariser Musée du Louvre hat es erneut eine Überschwemmung gegeben. Der Vorfall ereignete sich im Denon-Flügel mit großen Beständen italienischer und französischer Malerei. Dabei wurde eine Deckenmalerei aus dem Jahr 1819 beschädigt, wie das Museum der dpa bestätigte.

Im Pariser Louvre hat eine. Überschwemmung für Schäden gesorgt. (Archivfoto) © Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

Die Decke weise Risse und Ablösungen der Farbschicht auf, eine genauere Begutachtung der Kunstwerke laufe, hieß es weiter. Die Überschwemmung ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Das Leck konnte noch in der Nacht gestoppt werden.

Nach Angaben des Louvre wurde die Überschwemmung durch ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum verursacht. Die betroffenen Räume blieben zunächst geschlossen.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente beschädigt.