Falsche Tickets verkauft? Mutmaßlicher Millionenbetrug im Louvre

Paris (Frankreich) - Die Pariser Justiz hat wegen des Verdachts eines großangelegten Betrugs mit Eintrittskarten in das berühmte Museum Louvre neun Menschen festgenommen und über 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt.

Auch Mitarbeiter des Louvre sollen zu den Betrügern gehören, sie wurden festgenommen. © Thibault Camus/AP/dpa

Zu den Festgenommenen gehörten Touristenführer, zwei Beschäftigte des Louvre sowie eine Person, die verdächtigt wird, das Netzwerk organisiert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Festnahmen erfolgten nach Angaben der Behörde am Dienstag. Am Freitag sollen die Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Betrug soll nach Angaben der Ermittler über zehn Jahre angedauert haben.

Der Louvre beziffere den entstandenen Schaden auf über zehn Millionen Euro. Die Summe sollen die Verdächtigten teils in Immobilien sowohl in Frankreich als auch in Dubai investiert haben, so die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen zu einem möglichen Ticketbetrug fanden demnach auch im Schloss von Versailles statt. Das Museum hatte Ende 2024 selbst bei der Polizei Alarm geschlagen, weil es die Existenz eines Netzwerks vermutete, das einen großangelegten Betrug organisiert.