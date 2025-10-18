Frau verschwindet nach Ehestreit spurlos: Maler soll für 30 Jahre hinter Gitter

Frankreich - Ein Prozess ohne Leiche hat Frankreich fast fünf Jahre lang in Atem gehalten - nun ist das Urteil gefallen. Der Maler Cédric Jubillar (38) wurde für schuldig befunden, seine Frau Delphine (33) im Dezember 2020 getötet zu haben. Nach vier Wochen Verhandlung sprach ihn nun ein Gericht in Albi (Frankreich) des Mordes schuldig und verhängte 30 Jahre Haft.

Cédric Jubillar (38) soll seine Ehefrau Delphine (33) im Streit getötet und verschleppt haben. © Lionel BONAVENTURE / AFP

Er soll seine Partnerin Delphine nach einem Ehestreit umgebracht haben.

Im Laufe der Verhandlung spiegelte sich das Bild einer zerbrochenen Ehe wider, berichtete "BBC".

Am Abend ihres Verschwindens soll die verschwundene Krankenschwester Jubillar von ihrer Affäre und geplanten Scheidung erzählt haben. Das Gespräch zwischen den beiden sei in einem Streit ausgeartet, erzählten die Nachbarn des Angeklagten.

Daraufhin habe der Maler das Opfer im Eifer des Gefechtes erwürgt und ihre Leiche versteckt. Ihr Körper wurde jedoch noch nicht gefunden.

Die Verteidigung argumentierte daher, es gebe keinen sicheren Beweis, dass überhaupt ein Verbrechen begangen worden sei. Die Jury, welche aus sechs Bürgern und drei Berufsrichtern bestand, sah das allerdings anders.