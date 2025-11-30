Tragödie in Frankreich: Fünf Menschen sterben in Feuerhaus

Neuves-Maisons (Frankreich) - Im Osten Frankreichs sind fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen.

Am Morgen nach dem Feuer wird das Ausmaß der Tragödie deutlich. © Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte, geriet ein Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im Département Meurthe-et-Moselle in Brand.

Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am frühen Morgen kurz nach 3 Uhr alarmiert, dass in der rund 7000 Einwohner zählenden Ortschaft ein Haus in Brand geraten sei.

Rund 70 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge beim Kampf gegen die Flammen mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Umliegende Häuser blieben von den Flammen verschont.