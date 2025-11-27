Häftlinge entkommen aus französischem Gefängnis: Fluchtplan erfüllt viele Klischees

Dijon (Frankreich) - Alle Klischees erfüllt: Zwei Häftlingen im französischen Dijon ist die Flucht aus dem Gefängnis auf die ganz klassische Tour nach dem Durchsägen der Gitterstäbe ihrer Zellenfenster und dem Abseilen mit Bettlaken gelungen. Die beiden 19 und 32 Jahre alten Männer hätten sich in Untersuchungshaft befunden, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie der Sender BFMTV berichtete.

Zwei Insassen konnten in der Nacht aus einer Zelle fliehen, nachdem sie Gitterstäbe durchtrennt hatten. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen. © Arnaud Finistre/AFP/dpa

Die beiden Häftlinge hätten "vermutlich Gitterstäbe durchgesägt und sind mithilfe von Bettlaken geflohen". Nach den beiden Ausbrechern wird gefahndet.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen eines versuchten Auftragsmordes und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt, berichtete der Sender.

Der bereits vielfach Vorbestrafte sei der organisierten Kriminalität zuzurechnen. Der 32-Jährige sitzt demnach wegen Drohungen und schwerer Gewalt gegen seine Partnerin hinter Gittern.

Wie die Gewerkschaft des Justizpersonals mitteilte, sei den Häftlingen die Flucht morgens zwischen 6 und 7 Uhr gelungen. Auf die mangelnde Sicherheit in dem historischen Gefängnis der Hauptstadt des Burgund habe die Gewerkschaft seit Monaten vergeblich hingewiesen.