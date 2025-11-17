Nächste Sicherheitslücke im Louvre? Influencer hängen eigenes Bild neben Mona Lisa

Paris (Frankreich) - Nicht einmal einen Monat ist es her, dass drei Einbrecher als Bauarbeiter verkleidet im wohl berühmtesten Museum der Welt einige der wichtigsten Schätze der französischen Geschichte gestohlen haben . Jetzt haben zwei Influencer gezeigt, dass sich die dortige Security immer noch grobe Schnitzer erlaubt.

Senne (l.) und Neal (r.) sind bekannt für ihre Streiche. Oftmals gelangen sie dabei an Orte, die eigentlich gar nicht frei zugänglich sein sollten. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/neal_senne

Auf ihrem TikTok-Kanal nehmen Neal und Senne regelmäßig ihre knapp 50.000 Fans mit auf ihre aberwitzigen Abenteuer quer durch Europa.

Ihr letzter Streich führte die beiden "Video-Künstler" direkt in das womöglich bekannteste und vermeintlich sicherste Museum der Welt - den Louvre in Paris. Dass letzterer Fakt mittlerweile nicht mehr ganz stimmt, hat eine Diebesbande im Oktober dieses Jahres bewiesen, als sie mithilfe einer Hebebühne die Kronjuwelen von Napoleon aus den heiligen Hallen des Kunstmuseums entwendeten.

Doch die beiden Belgier wollten nichts aus dem Museum mitgehen lassen - im Gegenteil. Stattdessen wollten sie der Ausstellung einen Teil ihrer eigenen Kunst schenken. Ziel ihres verrückten Plans war es nämlich, ein Porträt der beiden unweit der weltberühmten Mona Lisa aufzuhängen. Unglaublich: Tatsächlich gelang dem kreativen Duo der Coup!

Bewaffnet mit einer Papiertüte, in der sie ihr Bild und einen provisorischen Bilderrahmen aus Klemmbausteinen transportierten, ging es vorbei an etlichen Sicherheitsleuten und Security-Checks bis in den Raum, in dem sich Hunderte Schaulustige drängten, um ein Foto mit der berühmten Dame zu machen.

Im Schatten der Masse hängten Neal und Senne ihr "Meisterwerk" an die Wand und schossen noch ein kurzes Erinnerungsbild - der Streich ist geglückt!