Nächste Sicherheitslücke im Louvre? Influencer hängen eigenes Bild neben Mona Lisa
Paris (Frankreich) - Nicht einmal einen Monat ist es her, dass drei Einbrecher als Bauarbeiter verkleidet im wohl berühmtesten Museum der Welt einige der wichtigsten Schätze der französischen Geschichte gestohlen haben. Jetzt haben zwei Influencer gezeigt, dass sich die dortige Security immer noch grobe Schnitzer erlaubt.
Auf ihrem TikTok-Kanal nehmen Neal und Senne regelmäßig ihre knapp 50.000 Fans mit auf ihre aberwitzigen Abenteuer quer durch Europa.
Ihr letzter Streich führte die beiden "Video-Künstler" direkt in das womöglich bekannteste und vermeintlich sicherste Museum der Welt - den Louvre in Paris. Dass letzterer Fakt mittlerweile nicht mehr ganz stimmt, hat eine Diebesbande im Oktober dieses Jahres bewiesen, als sie mithilfe einer Hebebühne die Kronjuwelen von Napoleon aus den heiligen Hallen des Kunstmuseums entwendeten.
Doch die beiden Belgier wollten nichts aus dem Museum mitgehen lassen - im Gegenteil. Stattdessen wollten sie der Ausstellung einen Teil ihrer eigenen Kunst schenken. Ziel ihres verrückten Plans war es nämlich, ein Porträt der beiden unweit der weltberühmten Mona Lisa aufzuhängen. Unglaublich: Tatsächlich gelang dem kreativen Duo der Coup!
Bewaffnet mit einer Papiertüte, in der sie ihr Bild und einen provisorischen Bilderrahmen aus Klemmbausteinen transportierten, ging es vorbei an etlichen Sicherheitsleuten und Security-Checks bis in den Raum, in dem sich Hunderte Schaulustige drängten, um ein Foto mit der berühmten Dame zu machen.
Im Schatten der Masse hängten Neal und Senne ihr "Meisterwerk" an die Wand und schossen noch ein kurzes Erinnerungsbild - der Streich ist geglückt!
In diesem Video zeigen sie, wie sie sich in den Louvre geschmuggelt haben
Neal und Senne sind Meister der Streiche
Dabei es ist nicht das erste Mal, dass die jungen Belgier mit ihren Aktionen Aufsehen erregen. Erst vor wenigen Wochen stolzierten die beiden plötzlich über den roten Teppich auf den Filmfestspielen in Venedig, ohne dass die Sicherheitsleute Anstalten machten, etwas gegen sie zu unternehmen.
Im Mai dieses Jahres verbrachten sie mehr als 24 Stunden auf einer Toilette der Allianz Arena in München, um ohne Ticket das Finale der vergangenen Champions-League-Saison sehen zu können. Auch diese Aktion war von Erfolg gekrönt.
Die beiden jungen Männer sind also wahre Virtuosen, wenn es darum geht, Sicherheitslücken zu finden und diese auf eine witzige Art und Weise ihren Fans zu präsentieren.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: instagram.com/neal_senne