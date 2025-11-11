Paketbombe in Allianz-Filiale: Explosion verletzt Mann schwer

Montluçon (Frankreich) - In Frankreich wurde ein Mann Opfer eines Attentat-Versuchs. Gerade als er den Briefkasten seines Arbeitgebers leeren wollte, explodierte eines der Pakete und verletzte ihn schwer.

Erst nachdem die Sprengstoffexperten ihre Arbeit abgeschlossen haben, können die Beamten der Polizei mit den Ermittlungen beginnen. © Jeff PACHOUD / AFP

Laut mehreren Berichten wie dem der französischen Tageszeitung "ici" ereignete sich die Explosion in der Stadt Montluçon, südlich von Paris, in einer Filiale der deutschen Allianz-Versicherung.

Am gestrigen Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr wollte der 34-jährige Sohn des Filialleiters den Briefkasten seiner Niederlassung leeren, als eine Handgranate in einem Paket detonierte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich und an den Armen, glücklicherweise schwebt er aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Frédéric Laporte, der Bürgermeister von Montluçon, sagte in einem Interview mit "Le Parisien", dass es sich mutmaßlich um einen gezielten Anschlag auf die Mitarbeiter in der Filiale handeln könnte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet und Sprengstoffexperten losgeschickt, um das Gebäude für weitere Ermittlungen zu sichern.

Doch war dieser Anschlag vielleicht gar nicht an eine Person gerichtet, sondern gegen das deutsche Versicherungsunternehmen?