Horror im Safari-Park: Wolfsrudel greift Besucherin an

Thoiry - In einem französischen Tierpark wurde eine Besucherin von einem Wolfsrudel angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich einem abgesperrten Bereich des Parks.

Wie im Blutrausch stürzten sich die Tiere auf die Frau - sie erlitt grauenhafte Fleischwunden an Hals, Wade und Rücken. Der Zwischenfall passierte in der für Fußgänger gesperrten Safari-Zone des Parks.

Der beliebte Tierpark "Wow Safari Thoiry" (Großraum Paris) wurde am Sonntagmorgen von einem fürchterlichen Unglück erschüttert. Das berichtet die Zeitung " Le Parisien ".

Weite Teile des Safari-Zoos sind nur mit dem Auto zugänglich. © Lionel BONAVENTURE / AFP

Nach allem, was bekannt ist, checkte die Frau mit ihrer Familie in einer Lodge des beliebten Safariparks ein. Am Morgen wollte sie joggen gehen - dann passierte das Unglück.

Wie die 36-Jährige in den für Fußgänger gesperrten Bereich gelangen konnte, ist noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Besucherin den Vorfall zu verschulden hat, oder ob ein Fehler bei der Wegmarkierung vorlag.

Eine Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, sagte zur Nachrichtenagentur AFP, dass die Frau mehrere Sicherheitssysteme, einen Graben und einen elektrischen Zaun, überwunden haben muss.

Die drei Wölfe blieben in ihrem Gehege in der Safari-Zone. Der Bereich ist bis auf Weiteres geschlossen.

Zoo-Unglücke wie dieses passieren in trauriger Regelmäßigkeit. So kam es etwa im Januar 2023 in einem russischen Zoo zu einem schrecklichen Zwischenfall, als eine betrunkene Frau einen Löwen streicheln wollte.