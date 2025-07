Mehr als hundert Vermummte greifen Polizei an: "Ein Wunder, dass es keine Toten gibt"

Limoges (Frankreich) - In dieser Stadt regieren seit dem 14. Juli Chaos und Gewalt. Am französischen Nationalfeiertag wurde Polizisten im Städtchen Limoges im Herzen Frankreichs aufgelauert, zwei Beamte verletzten sich, Mülltonnen brannten. In der Nacht zu Samstag wiederholten sich die Ereignisse, ein neues Level der Gewalt wurde erreicht.